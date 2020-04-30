Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты

18:31, 29 апреля 2020, ПАИ

«Базы отдыха должны быть закрыты», – прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников возможность работы баз отдыха на майских праздниках в условиях распространения коронавируса. Об этом с совещания главы региона с предпринимателями, которое проходит 29 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Никаких разговоров про отдельные домики, – подчеркнул он. – Фактически обеспечить изоляцию на базе отдыха невозможно. Это может закончиться тем, что мы получим новые очаги инфекции».

Михаил Ведерников предупредил, что будут межведомственные проверки. «По установленным фактам будут большие штрафы и лишение мер поддержки», – добавил он.