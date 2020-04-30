Гостиницам в Псковской области компенсируют до 50% затрат на коммунальные платежи

18:44, 29 апреля 2020, ПАИ

Новый пакет региональных решений для поддержки экономики озвучил на заседании оперативного штаба по экономике 29 апреля губернатор Михаил Ведерников.

Так, для трёх системообразующих предприятий в регионе снижены ставки, налог на транспорт и имущество, также распространят снижение ставок по упрощённой схеме для стоматологии – завтра на очередной сессии этот вопрос рассмотрит Псковское областное Собрание депутатов.

До 50% затрат на оплату коммунальных услуг компенсируют для гостиниц и баз отдыха за период простоя - власти рассчитывают, что это два месяца.

«Просили все, но туристический сектор на сегодняшний день полностью парализован. Все потери компенсировать невозможно, но мы на всех уровнях активную работу проводим», - сказал Михаил Ведерников.

Также губернатор подчеркнул, что меры будут распространяться на пострадавших и ответственных предпринимателей, но если есть административное нарушение - вычеркнут их списка.