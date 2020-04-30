0
00:29
В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
23:49
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
22:13
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
20:43
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
19:24
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
18:46
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
18:31
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
Еще новости
Общество

Гостиницам в Псковской области компенсируют до 50% затрат на коммунальные платежи

Новый пакет региональных решений для поддержки экономики озвучил на заседании оперативного штаба по экономике 29 апреля губернатор Михаил Ведерников. 

Так, для трёх системообразующих предприятий в регионе снижены ставки, налог на транспорт и имущество, также  распространят снижение ставок по упрощённой схеме для стоматологии – завтра на очередной сессии этот вопрос рассмотрит Псковское областное Собрание депутатов.

До 50% затрат на оплату коммунальных услуг компенсируют для гостиниц и баз отдыха за период простоя  - власти рассчитывают, что это два месяца.

«Просили все, но туристический сектор на сегодняшний день полностью парализован. Все потери компенсировать невозможно, но мы на всех уровнях активную работу проводим», - сказал Михаил Ведерников.

Также губернатор подчеркнул, что меры будут распространяться на пострадавших и ответственных предпринимателей, но если  есть административное нарушение - вычеркнут их списка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона Текст изменений в постановление администрации Псковской области «О дополнительном перечне организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента» 50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции» ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала Налоговая на бесплатном вебинаре расскажет псковичам о мерах поддержки бизнеса во время пандемии Полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко пропал в столичном СИЗО Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону «Помощь оказывается без всякого шума»: Что делают псковские коммунисты в режиме самоизоляции Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
30 апреля 2020
В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
29 апреля 2020
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
29 апреля 2020
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
29 апреля 2020
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
29 апреля 2020
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
29 апреля 2020
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
29 апреля 2020
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
Приехать в Псковскую область на майские праздники смогут только владельцы дач или родственники псковичей
29 апреля 2020
Приехать в Псковскую область на майские праздники смогут только владельцы дач или родственники псковичей

Идет загрузка...