С оплатой медицинского кислорода для больниц пообещал разобраться губернатор Псковской области

19:05, 29 апреля 2020, ПАИ

На заседании оперативного штаба по экономике директор псковского предприятия по производству промышленных газов пожаловался, что больницы не могут оплачивать контракты на поставку кислорода, что сильно бьёт по экономике завода, сообщает корресспондент Псковского агентства информации.

Организация занимается в том числе поставкой медицинского кислорода для больниц Псковской области: в перинатальный центр, в областную и городскую больницы в Пскове, детскую в Великих Луках и другие.

«По условиям контракта больница обязана оплатить контракт, а практически все медучреждения просто физически не могут оплачивать эти поставки. Кроме этого, идёт уменьшение спроса и отмена инвестиционных программ. Проблема финансирования медучреждений для нас является достаточно серьёзной», - отметил директор предприятия Максим Бондаренко.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что о такой проблеме ему неизвестно, и пообещал разобраться в этом вопросе.

«На сегодняшний день все средства доведены до медучреждений, в том числе и на покупку оборудования, проблем никаких нет. Я сегодня же разберусь, и мы составим график. Такие жизненно необходимые вещи должны быть оплачены», - подчеркнул губернатор.