Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга

19:24, 29 апреля 2020, ПАИ

На заседании оперативного штаба по экономике 29 апреля учредитель псковской IT-компании Сергей Паркеев предложил создать цифровую площадку, на которой все предприниматели смогут выставлять свои заказы. Для этого, по его словам, подойдёт даже Telegram.

По мнению Сергея Паркеева, так в коронавирусный кризис предприниматели будут помогать друг другу: кто-то найдёт покупателя, а кто-то – товар по сходной цене. Руководители других компаний поддержали эту идею.

Ранее губернатор Михаил Ведерников сообщил, что в Псковской области 700 компаний не работают из-за пандемии.