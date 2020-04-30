Экономический комитет регионального парламента поддержал налоги для самозанятых

21:33, 29 апреля 2020, ПАИ

В региональном парламенте 29 апреля состоялось заседание комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию. Об этом сообщает пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев отметил, что новый налоговый режим на профессиональный доход вводится с 1 июля 2020.

«Введение в области специального налогового режима для самозанятых – это правильное решение, которое позволит физическим лицам, работающим сейчас в теневом секторе экономики, легализоваться, принося пользу и себе, и экономике региона», - сказал бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв.

«Мы поможем нашим предпринимателям в это непростое время оптимизировать свои расходы», - прокомментировал законопроект председатель комитета Андрей Козлов, за принятие которого все члены комитета проголосовали единогласно.

Профильный комитет также поддержал проект закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «О налоговых льготах на 2020 год», который вводит налоговые льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые распространяются на широкий перечень видов деятельности. Одобрили и изменения, вносимые в программу «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности».

Также депутаты поддержали инициативу пермских коллег о внесении изменений в Земельный кодекс в части дополнения перечня зон с особыми условиями использования территорий зоной лесопаркового зелёного пояса.