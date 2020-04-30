0
00:29
В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
23:49
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
22:13
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
20:43
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
19:24
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
18:46
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
18:31
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
Еще новости
Общество

Экономический комитет регионального парламента поддержал налоги для самозанятых

В региональном парламенте 29 апреля состоялось заседание комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию. Об этом сообщает пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев отметил, что новый налоговый режим на профессиональный доход вводится с 1 июля 2020.

 «Введение в области специального налогового режима для самозанятых – это правильное решение, которое позволит физическим лицам, работающим сейчас в теневом секторе экономики, легализоваться, принося пользу и себе, и экономике региона», - сказал бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв.

«Мы поможем нашим предпринимателям в это непростое время оптимизировать свои расходы», - прокомментировал законопроект председатель комитета Андрей Козлов, за принятие которого все члены комитета проголосовали единогласно.

Профильный комитет также поддержал проект закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «О налоговых льготах на 2020 год», который вводит налоговые льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые распространяются на широкий перечень видов деятельности. Одобрили и изменения, вносимые в программу «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности».

Также депутаты поддержали инициативу пермских коллег о внесении изменений в Земельный кодекс в части дополнения перечня зон с особыми условиями использования территорий зоной лесопаркового зелёного пояса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
30 апреля 2020
В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
29 апреля 2020
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
29 апреля 2020
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
29 апреля 2020
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
29 апреля 2020
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
29 апреля 2020
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
29 апреля 2020
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
Приехать в Псковскую область на майские праздники смогут только владельцы дач или родственники псковичей
29 апреля 2020
Приехать в Псковскую область на майские праздники смогут только владельцы дач или родственники псковичей

Идет загрузка...