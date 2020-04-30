ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
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Фото: Псковский линейный отдел
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Фото: Псковский линейный отдел
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Фото: Псковский линейный отдел
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Фото: Псковский линейный отдел
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Фото: Псковский линейный отдел
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Фото: Псковский линейный отдел
-
Фото: Псковский линейный отдел
-
Фото: Псковский линейный отдел
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Фото: Псковский линейный отдел
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Фото: Псковский линейный отдел
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Фото: Псковский линейный отдел
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Фото: Псковский линейный отдел
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Фото: Псковский линейный отдел
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Фото: Псковский линейный отдел
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Фото: Псковский линейный отдел
Сегодня, 29 апреля, в 12:00 сотрудники МЧС провели дезинфекцию территории и здания железнодорожного вокзала в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского линейного отдела МВД России на транспорте, также специалисты провели санитарную обработку помещений линейного отдела полиции на улице Бастионной, 12а.
К дезинфекции военкоматов приступили военнослужащие Западного военного округа. Военные помогают дезинфицировать и улицы Пскова.