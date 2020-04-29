Начальника нижегородской ГИБДД нашли мёртвым в своём кабинете

22:54, 29 апреля 2020, ПАИ

Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский 29 апреля был найден мёртвым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«Руководство полиции назначило служебную проверку случившегося и мотивов совершённого поступка», - сообщила пресс-служба.

В среду Telegram-канал и ряд СМИ сообщили о том, что Павел Ржевский был найден мёртвым на рабочем месте. Одна из версий его гибели - самоубийство. Но пресс-служба это не комментирует.

Павел Ржевский родился в Нижнем Новгороде в 1962 году. Должность начальника управления занимал с июня 2014 года. В апреле он подал рапорт об увольнении по достижении предельного возраста пребывания на службе.