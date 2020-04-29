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Политика

Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции»

В указ губернатора Псковской области  о мерах по противодействию распространению COVID-19 на территории региона в среду, 29 апреля, внесены изменения» внесены очередные изменения.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294  «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р «О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения   и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» дополнить словами «, Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

2) в пункте 2:

а) в подпункте 3:

абзац четвертый подпункта «а» после слов «(далее - Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239)» дополнить словами «, Указом Президента Российской Федераци от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294)»;

подпункт «ж» после слов «Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239» дополнить словами «, Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294»;

б) в подпункте 4:

в подпункте «г»:

абзац второй после слов «Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239» дополнить словами «, Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294»;

абзац третий после слов «Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239» дополнить словами «, Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294»;

абзац шестой после слов «Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239» дополнить словами «, Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294»;

в подпункте «д»:

абзац второй после слов «Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239» дополнить словами «, Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294»;

абзац седьмой после слов «Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239» дополнить словами «, Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294»;

абзац восьмой после слов «Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239» дополнить словами «, Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294»;

в) в подпункте 5 слова «Комитета по здравоохранению Псковской области» заменить словами «круглосуточного оперативного информационного центра по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Псковской области»;

г) в подпункте 5.1 слова «Комитета по здравоохранению Псковской области» заменить словами «круглосуточного оперативного информационного центра по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Псковской области»;

3) в пункте 5 слова «пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» заменить словами «пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239, пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294»;

4) в подпункте «б» подпункта 1 пункта 11:

абзац второй после слов «Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239» дополнить словами «, Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294»;

абзац третий после слов «Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239» дополнить словами «, Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294»;

5) в пункте 18 слова «30 апреля» заменить словами «11 мая»;

6) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:

«18.1. Лицам, замещающим государственные должности Псковской области в органах исполнительной власти Псковской области, лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Псковской области, лицам, замещающим в органах государственной власти Псковской области должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Псковской области, работникам государственных учреждений Псковской области, государственных унитарных предприятий Псковской области, иных организаций, созданных Псковской областью, в период по 15 мая 2020 г. не выезжать за пределы Псковской области, за исключением выездов в служебные командировки и поездок, носящих неотложный характер, согласованных с Руководителем Аппарата Администрации Псковской области.

Лицам, замещающим государственные должности Псковской области в иных органах государственной власти Псковской области, в период по 15 мая 2020 г. ограничить выезды за пределы Псковской области, за исключением выездов в служебные командировки и поездок, носящих неотложный характер, согласованных с руководителем соответствующего органа государственной власти Псковской области.»;

7) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Главам муниципальных образований Псковской области:

1) не выезжать за пределы соответствующего муниципального образования Псковской области в период по 11 мая 2020 г., за исключением выездов в служебные командировки, носящих неотложный характер и организованных во исполнение поручений Губернатора Псковской области, иных поездок, носящих неотложный характер, при условии уведомления Губернатора Псковской области;

2) принять меры, направленные на ограничение в период  по 15 мая 2020 г. выездов за пределы Псковской области лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, лиц, замещающих в органах местного самоуправления должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, работников муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, иных организаций, созданных соответствующими муниципальными образованиями Псковской области, за исключением выездов в служебные командировки и поездок, носящих неотложный характер, согласованных с руководителем соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования Псковской области;

3) принять меры по реализации настоящего указа на территории соответствующего муниципального образования Псковской области.»;

8) в пункте 14 перечня непродовольственных товаров первой необходимости, приведенного в приложении № 1, слово «Автозапчасти» заменить словами «Запчасти для транспортных средств».

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

Губернатор области    М.Ведерников

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