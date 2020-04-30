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Общество

Текст изменений в постановление администрации Псковской области «О дополнительном перечне организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента»

Текст изменений в постановление администрации Псковской области «О дополнительном перечне организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента о мерах по санитарно-эпидемиологическому благополучию»

В постановление Администрации области  от 03 апреля 2020 г. № 95 «О дополнительном перечне организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внесены изменения:

На основании подпункта «ж» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах  по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», подпункта «ж» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации   от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», указа Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р «О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области» Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации области  от 03 апреля 2020 г. № 95 «О дополнительном перечне организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«О дополнительном перечне организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239,  пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294»;

 

2) преамбулу после слов «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» дополнить словами «, подпункта «ж» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

3) в пункте 1 слова «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» заменить словами «, пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294»;

4) в дополнительном перечне организаций (работодателей  и их работников), осуществляющих деятельность на территории Псковской области, на которые не распространяется действие пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия  населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденном указанным постановлением:

а) в наименовании слова «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» заменить словами «, пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294»;

б) в пункте 5 слово «автотранспортных» заменить словом «транспортных».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области Салагаеву Н.А.

 

Губернатор области  М.Ведерников

 

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