В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона

00:29, 30 апреля 2020, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников внес изменения в Указ о мерах по противодействию распространению COVID-19 на территории региона в среду, 29 апреля.

До 15 мая не выезжать за пределы области предписано лицам, замещающим государственные должности в органах исполнительной власти Псковской области, также государственным гражданским служащим и лицам, замещающим в органах государственной власти должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы. Выезд ограничен работникам государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и иных организаций, созданных Псковской областью. Исключением являются служебные командировки и поездки, носящие неотложный характер, согласованные с руководителем аппарата администрации области.

Выезд за пределы региона также временно ограничен для депутатов Псковского областного Собрания, лиц, замещающих государственные должности в иных органах государственной власти - в Избирательной комиссии и Счетной палате. До 15 мая они смогут покинуть Псковскую область только во время служебных командировок, согласованных с руководителем соответствующего органа государственной власти.

До 11 мая главам муниципалитетов предписано по указу губернатора находиться на территории муниципальных образований. Они также должны принять меры для введения ограничений до 15 мая для выездов за пределы области лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих. Дополнительно в перечень включены работники муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, иных организаций, созданных соответствующими муниципальными образованиями Псковской области. Исключением также являются выезды в служебные командировки.

Указом расширен перечень непродовольственных товаров первой необходимости, которые могут продаваться в области. Кроме запчастей для автотранспортных средств в него дополнительно включены запчасти для иных транспортных средств.