0
16:22
С мая по октябрь поезд Псков – Дно будет ходить пять раз в неделю вместо трёх
16:12
Началась трансляция видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
16:05
Сможет ли петербуржец снять квартиру в Пскове на майские праздники
15:46
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
15:29
По новой методике подсчёта в Псковской области значится восемь смертей от коронавируса
15:15
2,5 километра лент использовано для ограждения парков и скверов в Пскове
14:35
В Псковской области каждый день заражаются коронавирусом 12 человек
Еще новости
Общество

День пожарной охраны отмечают в России

В России отмечают День пожарной охраны. 30 апреля пожарная охрана отмечает 371-летие со дня образования, сообщает ГУ МЧС России.

В стране действует порядка 1600 гарнизонов пожарной охраны с более чем 25 000 реагирующих подразделений. Общая численность – 549 тысяч личного состава, на вооружении которых находится свыше 76 тысяч единиц техники.

За прошлый год огнеборцы совершили более 2,1 млн выездов на тушение пожаров и спасли более 225 тысяч человек. В этом году в ряды подразделений пожарной охраны вступили больше тысячи молодых лейтенантов и 53 специалиста, обучавшихся по программам магистратуры.

В преддверии Дня пожарной охраны в МЧС России за высокие показатели в служебной деятельности и большой вклад в развитие государственной противопожарной службы МЧС ведомственными знаками отличия МЧС России награждены более 1600 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

С мая по октябрь поезд Псков – Дно будет ходить пять раз в неделю вместо трёх
30 апреля 2020
С мая по октябрь поезд Псков – Дно будет ходить пять раз в неделю вместо трёх
Началась трансляция видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
30 апреля 2020
Началась трансляция видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
Сможет ли петербуржец снять квартиру в Пскове на майские праздники
30 апреля 2020
Сможет ли петербуржец снять квартиру в Пскове на майские праздники
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
30 апреля 2020
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
По новой методике подсчёта в Псковской области значится восемь смертей от коронавируса
30 апреля 2020
По новой методике подсчёта в Псковской области значится восемь смертей от коронавируса
2,5 километра лент использовано для ограждения парков и скверов в Пскове
30 апреля 2020
2,5 километра лент использовано для ограждения парков и скверов в Пскове
В Псковской области каждый день заражаются коронавирусом 12 человек
30 апреля 2020
В Псковской области каждый день заражаются коронавирусом 12 человек
В день рождения Чайковского в Пскове пройдёт онлайн-трансляция концерта Мариинского театра
30 апреля 2020
В день рождения Чайковского в Пскове пройдёт онлайн-трансляция концерта Мариинского театра

Идет загрузка...