День пожарной охраны отмечают в России

08:13, 30 апреля 2020, ПАИ

В России отмечают День пожарной охраны. 30 апреля пожарная охрана отмечает 371-летие со дня образования, сообщает ГУ МЧС России.

В стране действует порядка 1600 гарнизонов пожарной охраны с более чем 25 000 реагирующих подразделений. Общая численность – 549 тысяч личного состава, на вооружении которых находится свыше 76 тысяч единиц техники.

За прошлый год огнеборцы совершили более 2,1 млн выездов на тушение пожаров и спасли более 225 тысяч человек. В этом году в ряды подразделений пожарной охраны вступили больше тысячи молодых лейтенантов и 53 специалиста, обучавшихся по программам магистратуры.

В преддверии Дня пожарной охраны в МЧС России за высокие показатели в служебной деятельности и большой вклад в развитие государственной противопожарной службы МЧС ведомственными знаками отличия МЧС России награждены более 1600 человек.