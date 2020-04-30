В России хотят разрешить рыбакам-любителям продавать свои уловы

09:28, 30 апреля 2020, ПАИ

Росрыболовство на совещании 30 апреля обсудит предложение разрешить рыбакам-любителям продавать свои уловы. Как пишет РБК, Федеральное агентство по рыболовству подготовило две концепции законопроекта, с которыми ознакомились регионы.

Две концепции ведомство подготовило по поручению президента. «Одна касается продажи уловов рыбаками-любителями, другая — деятельности индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса», - объяснили в Росрыболовстве.

Сейчас закон «О любительском рыболовстве» разрешает гражданам рыбалку только для «удовлетворения личных целей». Ведомство предлагает закрепить в новой редакции документа понятие «продукция любительского рыболовства» и определить перечень товаров, которые рыбак сможет продавать самостоятельно. Если предложение Росрыболовства поддержат, то рыбаки-любители смогут продавать свой улов на рынках, ярмарках и в других специальных местах.