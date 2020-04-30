Палкинская прокуратура выявила сайты, продающие средства сокрытия автомобильных номеров

10:26, 30 апреля 2020, ПАИ

Палкинская прокуратура просит закрыть сайты, на которых продаются средства сокрытия госномеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Палкинского района.

Прокурор выявил сайты объявлений, на которых продавали рамки-перевертышы, рамки-шторки, наноплёнки, а также «глушилки» камер видео- и фотофиксации. Эти товары предназначены для того, чтобы камеры не распознавали автомобильные номера.

Кодекс об административных правонарушениях запрещает передвижение на автомобиле, госномера на котором невозможно идентифицировать.

Прокурор Палкинского района обратился в суд с требованием признать информацию на этих сайтах запрещённой и прекратить их работу.