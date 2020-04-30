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Общество

Более 300 школьников Псковской области принимают участие в пригласительном школьном этапе всероссийской олимпиады

В пригласительном школьном этапе всероссийской олимпиады принимают участие свыше 300 школьников Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре развития одарённых детей и юношества.

Проект Образовательного центра «Сириус» - Пригласительный школьный этап всероссийской олимпиады школьников проходит в режиме онлайн по математике, информатике, физике, химии, биологии и астрономии. Попробовать свои силы могут школьники 4-10 классов, по математике – с 3 класса. Олимпиада проходит с 20 апреля по 27 мая на платформе Центра «Сириус».

Для участия нужно подать заявку на сайте. Свой результат можно будет узнать в течение двух недель после окончания тура. Авторы заданий олимпиады объяснят решения и разберут ошибки участников.

Пригласительный школьный этап всероссийской олимпиады школьников – это тренировка перед началом нового цикла всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года.

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