В Великобритании из-за пандемии начали освобождать заключённых

10:40, 30 апреля 2020, ПАИ

Власти Великобритании в связи с распространением коронавируса досрочно освободили из тюрьмы 40 заключённых. Об этом пишут РИА Новости.

Министерство юстиции Британии в начале апреля заявило, что на фоне пандемии могут выпустить из тюрем около четырёх тысяч человек, срок заключения которых подходит к концу. Послабление не будет распространяться на тех, кто был осуждён за насильственные или сексуальные преступления, и тех, кто представляет угрозу безопасности.

«К настоящему моменту мы освободили около 40 (заключённых), 4 тысячи – это число тех, кто удовлетворял требованиям и мог быть освобождён», - сказал министр в эфире телеканала Sky News. Чиновник также добавил, что в настоящее время картина с заражением COVID-19 в тюрьмах значительно улучшилась.