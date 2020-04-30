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Общество

С 1 по 11 мая «Мехуборка» в Пскове будет работать без выходных

С 1 по 11 мая «Мехуборка» в Пскове будет работать без выходных, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Компания является оператором по транспортированию коммунальных отходов в Пскове и Псковском районе, посёлке Дедовичи, Порховском, Дновском, Опочецком, Гдовском, Плюсском, Стругокрасненском, Печорском, Палкинском, Пушкиногорском, Новоржевском, Красногородском районах. В этих муниципальных образованиях вывоз отходов будет осуществляться в соответствии с ранее установленным графиком.

Обеспечивать бесперебойный вывоз ТКО в зоне деятельности «Мехуборки» будут более 100 сотрудников и порядка 40 единиц техники, в том числе около 20 машин — в Пскове. На маршрутах будут задействованы мусоровозы с системой задней загрузки, а также специализированные автомобили для замены больших контейнеров и ручного сбора крупногабаритного мусора.

Управляющим компаниям, в зоне обслуживания которых имеется многоквартирный жилой фонд с мусорокамерами, следует в дни майских праздников обеспечить свободный доступ к мусорокамерами и производить их уборку.

Диспетчеры отслеживают движение мусоровозов по системе ГЛОНАСС, также усилен контроль и за качеством работы по транспортировке ТКО.

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