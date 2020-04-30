В мае пенсии псковичам также доставят на дом

10:56, 30 апреля 2020, ПАИ

Выплаты псковским пенсионерам в мае начнутся пятого числа. Как и в прошлом месяце, пенсии доставят псковичам на дом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Выплаты псковичам, получающим пенсии и социальные выплаты через почту, начнутся 5 мая. Сотрудники Пенсионного фонда и «Почты России» просят жителей области находиться дома и дождаться почтальона.

В кредитные учреждения Пскова и Псковского района средства поступят 7 мая, в остальные районы – 8 и 22 мая.

36% псковских пенсионеров и льготников получают выплаты через отделения почтовой связи, 64% - через кредитные учреждения.

Для изменения способа доставки пенсионер может направить электронное заявление через сервис «Личный кабинет гражданина». Телефон горячей линии Пенсионного фонда: 8-800-775-7950.