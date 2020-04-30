0
16:22
С мая по октябрь поезд Псков – Дно будет ходить пять раз в неделю вместо трёх
16:12
Началась трансляция видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
16:05
Сможет ли петербуржец снять квартиру в Пскове на майские праздники
15:46
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
15:29
По новой методике подсчёта в Псковской области значится восемь смертей от коронавируса
15:15
2,5 километра лент использовано для ограждения парков и скверов в Пскове
14:35
В Псковской области каждый день заражаются коронавирусом 12 человек
Еще новости
Общество

В мае пенсии псковичам также доставят на дом

Выплаты псковским пенсионерам в мае начнутся пятого числа. Как и в прошлом месяце, пенсии доставят псковичам на дом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Выплаты псковичам, получающим пенсии и социальные выплаты через почту, начнутся 5 мая. Сотрудники Пенсионного фонда и «Почты России» просят жителей области находиться дома и дождаться почтальона.

В кредитные учреждения Пскова и Псковского района средства поступят 7 мая, в остальные районы – 8 и 22 мая.

36% псковских пенсионеров и льготников получают выплаты через отделения почтовой связи, 64% - через кредитные учреждения.

Для изменения способа доставки пенсионер может направить электронное заявление через сервис «Личный кабинет гражданина». Телефон горячей линии Пенсионного фонда: 8-800-775-7950.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Началась трансляция видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона Сможет ли петербуржец снять квартиру в Пскове на майские праздники Губернатор Псковской области поручил усилить профилактику пьянства среди подростков ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона Через границу в Псковской области не пропустили 440 граждан Белоруссии и 200 россиян По новой методике подсчёта в Псковской области значится восемь смертей от коронавируса Александр Седунов рассказал, когда начнут работать летние лагеря 2,5 километра лент использовано для ограждения парков и скверов в Пскове 500 протоколов за нарушение подростками режима самоизоляции составили в Псковской области Платное тестирование на коронавирус для псковичей обсудят сегодня на совещании с медиками
Посмотреть все материалы сюжета >>>

С мая по октябрь поезд Псков – Дно будет ходить пять раз в неделю вместо трёх
30 апреля 2020
С мая по октябрь поезд Псков – Дно будет ходить пять раз в неделю вместо трёх
Началась трансляция видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
30 апреля 2020
Началась трансляция видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
Сможет ли петербуржец снять квартиру в Пскове на майские праздники
30 апреля 2020
Сможет ли петербуржец снять квартиру в Пскове на майские праздники
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
30 апреля 2020
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
По новой методике подсчёта в Псковской области значится восемь смертей от коронавируса
30 апреля 2020
По новой методике подсчёта в Псковской области значится восемь смертей от коронавируса
2,5 километра лент использовано для ограждения парков и скверов в Пскове
30 апреля 2020
2,5 километра лент использовано для ограждения парков и скверов в Пскове
В Псковской области каждый день заражаются коронавирусом 12 человек
30 апреля 2020
В Псковской области каждый день заражаются коронавирусом 12 человек
В день рождения Чайковского в Пскове пройдёт онлайн-трансляция концерта Мариинского театра
30 апреля 2020
В день рождения Чайковского в Пскове пройдёт онлайн-трансляция концерта Мариинского театра

Идет загрузка...