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Общество

Елена Полонская: Удалённая работа и самоизоляция идут на благо всем жителям

Фото Дарьи Хватковой.

Удалённая работа и самоизоляция идут на благо всем жителям города и региона, сообщили глава города Елена Полонская 30 апреля в эфире проекта Паи-live.

«Удалённая система работы и самоизоляция идёт во благо всем жителям региона и города, - отметила глава города. – Все предпринимаемые меры необходимы для предупреждения вспышек коронавируса и минимизации потерь».

При этом, по словам Елены Полонской, работа органов местного самоуправления не прекращается, город живёт и все муниципальные службы работают.

«Конечно, большая нагрузка на коммунальные службы, - подчеркнула Елена Полонская. – Трижды проводили дезинфекцию улиц и остановок в Пскове».

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