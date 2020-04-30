Глава Пскова озвучила рейтинг управляющих компаний по качеству работы

11:25, 30 апреля 2020, ПАИ

Псковичи остаются недовольны работой управляющих компаний во время распространения коронавируса. Об этом в эфире ПАИ-live 30 апреля рассказала глава города Елена Полонская.

«Много жалоб как было, так и осталось на работу управляющих компаний. Эта проблема занимает первое место по количеству обращений», - отметила Елена Полонская. Глава города сообщила, что жители недовольны дезинфекцией и влажной уборкой подъездов, лифтов.

Власти контролируют работу управляющих организаций. Еженедельно составляется рейтинг компаний, его направляют в контрольные отделы администраций города и области, а также в прокуратуру. Первое место в рейтинге, как правило, занимает «Псковжилсервис», в конце списка находятся управляющие организации «Микрорайон №7» и «Микрорайон №10». Также немало жалоб поступает на работу «Тезиса».