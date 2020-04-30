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Общество

По 300 тысяч рублей получат врачи, приехавшие на работу в Псковскую область

Фото Дарьи Хватковой.

Врачи, приехавшие работать в Псковскую область, получат 300 тысяч рублей. Советующий закон принят на 44-й сессии регионального парламента, сообщает Псковское областное Собрание депутатов.

Инициатива губернатора об увеличении размера единовременных выплат медработникам была поддержана депутатами.

Размер подъемных для врачей стационаров изменился с 70 до 150 тысяч рублей. Со 100 до 300 тысяч рублей – для врачей поликлиник, врачебных амбулаторий, поликлинических отделений, отделений общей врачебной практики. С 30 тысяч до 50 тысяч рублей увеличили выплаты для специалистов со средним медицинским образованием.

Была также введена новая единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, которую при первом трудоустройстве получат фельдшеры скорой помощи и фельдшеры, ведущие самостоятельный приём в поликлинике или во врачебной амбулатории.

Нововведение затронет специалистов с высшим медицинским образованием и специалистов со средним медицинским образованием в случае заключения ими трудовых договоров с государственными медицинскими организациями после 1 января 2020 года.

«Подъёмные» в увеличенном размере и новые единовременные выплаты получат 14 врачей, 25 фельдшеров и 33 медицинских сестры. На эти цели предусмотрено 7 млн 330 тысяч рублей в областном бюджете.

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