0
16:22
С мая по октябрь поезд Псков – Дно будет ходить пять раз в неделю вместо трёх
16:12
Началась трансляция видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
16:05
Сможет ли петербуржец снять квартиру в Пскове на майские праздники
15:46
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
15:29
По новой методике подсчёта в Псковской области значится восемь смертей от коронавируса
15:15
2,5 километра лент использовано для ограждения парков и скверов в Пскове
14:35
В Псковской области каждый день заражаются коронавирусом 12 человек
Еще новости
Общество

Для пенсионеров и инвалидов в Псковской области появятся приёмные семьи

Для пенсионеров и инвалидов в Псковской области появятся приёмные семьи. Фото Андрея Степанова.

В Псковской области для пенсионеров и инвалидов появятся приёмные семьи. Соответствующий областной закон принят депутатами во время 44-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.

На законодательном уровне была установлена возможность создания приёмной семьи для пенсионеров и инвалидов. В приёмную семью могут быть приняты дееспособные одинокие или одиноко проживающие пенсионеры (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) и инвалиды, нуждающиеся в помощи.

Создание такой семьи осуществляется на договорных отношениях. Гражданину, взявшему на себя обязанности по уходу за нуждающимся в помощи, полагается денежное вознаграждение – 50% регионального прожиточного минимума. На сегодняшний день это 5592,50 рублей.

В 2020 году в регионе планируется организовать по одной приёмной семье в 10 муниципальных образованиях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

С мая по октябрь поезд Псков – Дно будет ходить пять раз в неделю вместо трёх
30 апреля 2020
С мая по октябрь поезд Псков – Дно будет ходить пять раз в неделю вместо трёх
Началась трансляция видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
30 апреля 2020
Началась трансляция видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
Сможет ли петербуржец снять квартиру в Пскове на майские праздники
30 апреля 2020
Сможет ли петербуржец снять квартиру в Пскове на майские праздники
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
30 апреля 2020
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
По новой методике подсчёта в Псковской области значится восемь смертей от коронавируса
30 апреля 2020
По новой методике подсчёта в Псковской области значится восемь смертей от коронавируса
2,5 километра лент использовано для ограждения парков и скверов в Пскове
30 апреля 2020
2,5 километра лент использовано для ограждения парков и скверов в Пскове
В Псковской области каждый день заражаются коронавирусом 12 человек
30 апреля 2020
В Псковской области каждый день заражаются коронавирусом 12 человек
В день рождения Чайковского в Пскове пройдёт онлайн-трансляция концерта Мариинского театра
30 апреля 2020
В день рождения Чайковского в Пскове пройдёт онлайн-трансляция концерта Мариинского театра

Идет загрузка...