Для пенсионеров и инвалидов в Псковской области появятся приёмные семьи

11:54, 30 апреля 2020, ПАИ

В Псковской области для пенсионеров и инвалидов появятся приёмные семьи. Соответствующий областной закон принят депутатами во время 44-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.

На законодательном уровне была установлена возможность создания приёмной семьи для пенсионеров и инвалидов. В приёмную семью могут быть приняты дееспособные одинокие или одиноко проживающие пенсионеры (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) и инвалиды, нуждающиеся в помощи.

Создание такой семьи осуществляется на договорных отношениях. Гражданину, взявшему на себя обязанности по уходу за нуждающимся в помощи, полагается денежное вознаграждение – 50% регионального прожиточного минимума. На сегодняшний день это 5592,50 рублей.

В 2020 году в регионе планируется организовать по одной приёмной семье в 10 муниципальных образованиях.