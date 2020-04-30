Налоговые льготы получит пострадавший малый и средний бизнес в Псковской области

12:17, 30 апреля 2020, ПАИ

Пострадавший от коронавируса малый и средний бизнес в Псковской области получит налоговые льготы. Изменения были внесены в областной закон «О налоговых льготах на 2020 год», сообщает Псковское областное Собрание депутатов.

Меры поддержки вводятся для организаций, которые осуществляют деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в наибольшей зоне риска, – торговля, общепит, гостиничный бизнес, ремонт автотранспорта, деятельность в области здравоохранения, культуры, спорта и т.д.

Освобождены от уплаты налога на имущество организаций на 2020 год субъекты малого и среднего предпринимательства в отношении объектов недвижимости, включённых в налоговую базу исходя из кадастровой стоимости. Льгота по налогу установлена для арендодателей, сдающих нежилые помещения и здания, в случае снижения ими размера арендной платы не менее чем на 50% и предоставления отсрочки платежей.

Льгота предоставляется по транспортному налогу за текущий год организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Исключение – такси.

Пониженная ставка по транспортному налогу была установлена организациям с численностью работающих инвалидов более 50% от общей численности работников.

Прогнозная сумма выпадающих доходов от введения дополнительных налоговых льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства превышает 100 млн рублей. По предварительным расчётам по транспортному налогу областной бюджет недополучит 7,1 млн рублей, потери по налогу на имущество организаций могут составить около 100 млн рублей.