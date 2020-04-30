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Культура

«Горшочек, не болей!»: археологи в Пскове перебинтовали керамический горшок XIV века, чтобы извлечь его из раскопа

Археологи в Пскове перебинтовали древний керамический горшок, чтобы извлечь его из раскопа на улице Леона Поземского. Видео с «оказанием горшку первой медицинской помощи» размещено в Instagram Археологического центра Псковской области.

Археологические раскопки на улице Леона Поземского постепенно расширяются и охватывают новые участки средневекового города.

«В раскопе Званицкий III/4 мы изучили застройку XIX века, хозяйственную постройку XVII, вышли на остатки усадьбы XIV века и наконец добрались до самого раннего периода освоения этой территории - XI века. О самых ярких и красивых находках мы расскажем немного позднее, - пообещали археологи. - А сейчас представляем вашему вниманию практически целый керамический сосуд XIV века. Чтобы извлечь его из грунта целиком, вместе с содержимым, применяется методика фиксации с помощью бинтов. Горшочек, не болей!»

 

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