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Общество

Псковичи и эстонцы с двумя паспортами смогут однократно пересечь границу Псковской области

Псковичи, эстонцы и другие обладатели двух паспортов, то есть те, кто имеет двойное гражданство, смогут пересечь границу Псковской области однократно, заявил губернатор региона Михаил Ведерников на оперативном штабе 30 апреля. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал закон, из которого следует, что людям с двойным гражданством разрешен только однократный выезд к месту жительства. Люди не  смогут пересекать границу, в том числе затем, чтобы посетить магазины на сопредельной территории. «Я благодарен премьер-министру за это решение, так как именно эти люди создавали дополнительные эпидемиологические риски», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также напомнил, что все те, кто прибыл и прибывает в Псковскую область после 24 апреля, обязаны сообщить об этом. «Если они не сделают этого и к тому же нарушат режим самоизоляции, то получат два штрафа», - предупредил глава региона.

 

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