В день рождения Чайковского в Пскове пройдёт онлайн-трансляция концерта Мариинского театра
7 мая, в день рождения великого русского композитора Петра Чайковского, Псковская областная филармония проведет онлайн-трансляцию концерта симфонического оркестра Мариинского театра. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте филармонии.
«Нам повезло, в прошлом сезоне у нас состоялся уникальный концерт оркестра Мариинского театра под руководством маэстро Николая Хондзинского», - сообщается в соцсети.
Запись этого концерта будет транслироваться 7 мая в 19:00 на сайте филармонии, а также в эфире ПАИ-live.
Ранее сообщалось, что Псковская областная филармония сделает скидки на билеты после выхода из карантина.