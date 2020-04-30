Строители из Новосокольников никого не заразили коронавирусом

14:27, 30 апреля 2020, ПАИ

«Подрядчик привлекал рабочую силу из других регионов, это жизненная необходимость», - прокомментировал ситуацию с больными коронавирусом строителями корпуса инфекционной больницы в Новосокольниках губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации с заседания регионального оперштаба 30 апреля.

Губернатор сообщил, что на объекте в Новосокольниках образовался дефицит в 200 рабочих. В целом по строительной и дорожной сферам региону не хватает около тысячи работников. Таким образом, перед властью встает дополнительная задача – привлечь рабочую силу «без рисков и без нагрузки на медицинские учреждения».

По словам губернатора, местные жители зачастую отказываются работать на крупных объектах даже в Пскове. За работу в выходные дни подрядчик предлагает строителям двойную оплату, но не все соглашаются. «Кто может, давно задействован по максимуму», - заметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что «федеральный центр позитивно оценил» действия Псковской области по локализации очага в Новосокольниках и взял на вооружение этот алгоритм. Вне группы строителей ни одного случая заражения в районе зафиксировано не было.

Михаил Ведерников сообщил, что три очага коронавирусной инфекции в Псковской области полностью погашены. Ситуацию в Островском районе губернатор назвал сложной.