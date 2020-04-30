0
16:22
С мая по октябрь поезд Псков – Дно будет ходить пять раз в неделю вместо трёх
16:12
Началась трансляция видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
16:05
Сможет ли петербуржец снять квартиру в Пскове на майские праздники
15:46
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
15:29
По новой методике подсчёта в Псковской области значится восемь смертей от коронавируса
15:15
2,5 километра лент использовано для ограждения парков и скверов в Пскове
14:35
В Псковской области каждый день заражаются коронавирусом 12 человек
Еще новости
Общество

Строители из Новосокольников никого не заразили коронавирусом

«Подрядчик привлекал рабочую силу из других регионов, это жизненная необходимость», - прокомментировал ситуацию с больными коронавирусом строителями корпуса инфекционной больницы в Новосокольниках губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации с заседания регионального оперштаба 30 апреля.

Губернатор сообщил, что на объекте в Новосокольниках образовался дефицит в 200 рабочих. В целом по строительной и дорожной сферам региону не хватает около тысячи работников. Таким образом, перед властью встает дополнительная задача – привлечь рабочую силу «без рисков и без нагрузки на медицинские учреждения».

По словам губернатора, местные жители зачастую отказываются работать на крупных объектах даже в Пскове. За работу в выходные дни подрядчик предлагает строителям двойную оплату, но не все соглашаются. «Кто может, давно задействован по максимуму», - заметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что «федеральный центр позитивно оценил» действия Псковской области по локализации очага в Новосокольниках и взял на вооружение этот алгоритм. Вне группы строителей ни одного случая заражения в районе зафиксировано не было.

Михаил Ведерников сообщил, что три очага коронавирусной инфекции в Псковской области полностью погашены. Ситуацию в Островском районе губернатор назвал сложной.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Грета Тунберг пожертвовала сто тысяч долларов для защиты детей от коронавируса Началась трансляция видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона Сможет ли петербуржец снять квартиру в Пскове на майские праздники Губернатор Псковской области поручил усилить профилактику пьянства среди подростков ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона Через границу в Псковской области не пропустили 440 граждан Белоруссии и 200 россиян По новой методике подсчёта в Псковской области значится восемь смертей от коронавируса Александр Седунов рассказал, когда начнут работать летние лагеря 2,5 километра лент использовано для ограждения парков и скверов в Пскове 500 протоколов за нарушение подростками режима самоизоляции составили в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

С мая по октябрь поезд Псков – Дно будет ходить пять раз в неделю вместо трёх
30 апреля 2020
С мая по октябрь поезд Псков – Дно будет ходить пять раз в неделю вместо трёх
Началась трансляция видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
30 апреля 2020
Началась трансляция видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
Сможет ли петербуржец снять квартиру в Пскове на майские праздники
30 апреля 2020
Сможет ли петербуржец снять квартиру в Пскове на майские праздники
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
30 апреля 2020
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
По новой методике подсчёта в Псковской области значится восемь смертей от коронавируса
30 апреля 2020
По новой методике подсчёта в Псковской области значится восемь смертей от коронавируса
2,5 километра лент использовано для ограждения парков и скверов в Пскове
30 апреля 2020
2,5 километра лент использовано для ограждения парков и скверов в Пскове
В Псковской области каждый день заражаются коронавирусом 12 человек
30 апреля 2020
В Псковской области каждый день заражаются коронавирусом 12 человек
В день рождения Чайковского в Пскове пройдёт онлайн-трансляция концерта Мариинского театра
30 апреля 2020
В день рождения Чайковского в Пскове пройдёт онлайн-трансляция концерта Мариинского театра

Идет загрузка...