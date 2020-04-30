Сто заявок от псковских ТОСов поступило на конкурс проектов местных инициатив

15:09, 30 апреля 2020, ПАИ

Завершился приём заявок на второй региональный конкурс проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями Псковской области. На участие в конкурсе было подано 100 заявок. Подготовленные проекты поступили от 78 ТОСов 48 поселений 21 района области и одного городского округа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Большинство из них посвящены благоустройству придомовых территорий, в том числе установке детских и спортивных площадок, приведению в порядок парков и зон отдыха, установке мусорных площадок и уличного освещения. Некоторые заявки предусматривают проведение работ по ремонту дорог и домов культуры, а также решение вопроса водоснабжения. Несколько инициатив касается благоустройства воинских захоронений. Некоторые проекты являются продолжением прошлогодних, ставших победителями.

Сейчас члены конкурсной комиссии проводят оценку всех поступивших проектов. Победителей объявят до 20 мая.

На реализацию лучших инициатив местным бюджетам муниципальных образований, на территории которых предполагается реализация проекта, будут предоставляться субсидии из областного бюджета. На грантовую поддержку ТОСов в бюджете 2020 года предусмотрено 10 млн рублей.