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Общество

В Пскове почтили память Михаила Минина, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Память Михаила Минина, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом, почтили в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Митинг состоялся возле памятной доски на доме на улице Новосёлов, 48, в котором проживал Михаил Минин. В мероприятии приняли участие депутат Псковской городской Думы от избирательного округа №13 Галина Невалённая, члены местного отделения «Единой России», которые проживают на этом округе, председатель Собрания высшего офицерского состава («Клуб генералов и адмиралов») генерал-лейтенант Валентин Костенко. Памятный митинг проходил с соблюдением карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, его участники использовали защитные маски и соблюдали социальную дистанцию.

«Очень почетно, что в нашем городе жил такой известный человек. Сейчас, в наше непростое время, самое главное – помнить о наших ветеранах, помнить об их подвигах», - отметила Галина Невалённая, добавив, что важно сохранить память о героях для следующих поколений.

Она также отметила, что несмотря на ограничительные мероприятия, связанные с коронавирусом, будет найден способ поздравить ветеранов с  праздником и выразить им слова благодарности. К памятной доске герою были возложены цветы.

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