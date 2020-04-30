Кинопремьеры онлайн: Хью Джекман ворует из бюджета школы, Крис Хемсворт сражается с головорезами Бангладеша

18:08, 30 апреля 2020, ПАИ

Пока кинотеатры вынужденно закрыты, кинообозреватель Псковского агентства информации Муслим Камалов разгребает премьеры ведущих стриминговых сервисов и отбирает всего несколько уже вышедших в Сети картин и сериалов, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе можно посмотреть: «Безупречный» — биографическая сатирическая драма о школьном аферисте Фрэнке Тэссоне с феерической игрой Хью Джекмана; «Тайлер Рейк: Операция по спасению» — местами откровенно дурацкий, но эффектно снятый боевик с Крисом Хемсвортом; и «Последний танец» — грандиозный документальный фильм Netflix о Майкле Джордане.

«Безупречный»/ Bad Education

Фрэнк Тэссон — суперинтендант одной из самых престижных государственных школ на Лонг-Айленде (пригород Нью-Йорка). Школа хорошо кормит не только учеников, но и крупные местные компании по продаже недвижимости: из-за идеального расположения учебного заведения на островок так и тянутся состоятельные американские семейки. Ко всему прочему выпускники школы учатся в итоге в лучших университетах страны. Умный и весьма изворотливый Тэссон пользуется выгодным местом и своим положением — если точнее, подворовывает у школы, пухлый бюджет которой пополняется всяческими фондами и, безусловно, средствами родителей учеников. В один не самый удачный для Тэссона день школьная кредитная карточка попадает в руки тупопатого сына заместительницы Пэм Глакин (Эллисон Дженни). Годами функционирующая финансовая схема начинает сыпаться.

Кори Финли, режиссер всего лишь пока одной ленты «Чистокровные», снял картину по мотивам реальной истории о крупном мошенничестве в 2002 году, детали которой подсказал сценарист Майк Маковски — он в этой самой школе учился. Фильм с безупречным визуальным стилем ко всему еще снят весьма обстоятельно и одновременно увлекательно: пусть он и вышел сразу в Сети (такое уж время, ничего не поделаешь), но его можно смело поставить в один ряд со, скажем, выдающейся «Игрой на понижение». Это не краткий сухой пересказ событий, а вполне себе назидательная (а где-то даже духоподъемная для журналистов) вещь: «Безупречный» говорит о коррупции и воровстве на уровне образовательной системы, предостерегая, что любая тайна/ заговор когда-нибудь все же раскроется, это вопрос времени. Для полного зрительского погружения и динамики авторы вводят придуманного персонажа — девочку-репортера школьной газеты, которая, раскапывая липовые накладные и поддельные чеки с ведомостями, добирается до самой сути. И, безусловно, это кино тащит на своей непробиваемой харизме и сильных перформансах Хью Джекман, играя с такой невероятной энергетикой (в отдельных местах одним лишь взглядом), что начинаешь забывать о тех временах, когда из его кулаков вылезали лезвия.

«Тайлер Рейк: Операция по спасению»/ Extraction

Лихой режиссерский дебют Сэма Харгрейва, каскадера и друга братьев Руссо, которые стали сценаристами и продюсерами этого фильма.

Возникший в головах авторов только что остывших «Мстителей» сюжет, впрочем, не пестрит особой оригинальностью: наркобарон Бангладеша что-то не поделил с наркобароном Индии, который отбывает срок за решеткой, в итоге чего его сына-очкарика похищают одной холодной ночью и требуют пойти на условия. На спасение подростка в Дакку (столица Бангладеша) практически одновременно отправляются экс-спецназовец местного разлива, работающий на отца паренька (Рандип Худа), а также угрюмый австралийский наемник (Крис Хемсворт).

Если отбросить в сторону этот донельзя незамысловатый сюжет, то фильм в жанре «вызволить ребенка из логова противника живым» по большей степени представляет собой старое доброе киноупражнение, где главный герой вброшен в реалити-шоу «Сдохни или умри». Крис Хемсворт в образе наемника запредельно убедителен, и на все стычки с противниками — ночные перестрелки, сражение с длинноволосым спецназовцем на ножах или вот даже рукопашка с обезумевшими детьми — действительно приятно и весело смотреть. Добавьте ко всему этому еще тот факт, что «Тайлер Рейк» эффектно снят в каком-то экстремально припадочном режиме (словно оператор «Адреналина» плотно присел на адреналин), и вы получите яркий, дуболомный олдскульный боевик, который, чего уж там, все-таки скрасит один из тоскливых вечеров на самоизоляции.

«Последний танец»/ The Last Dance

Специализирующийся исключительно на создании спортивных лент режиссер Джейсон Хехир посвятил свой новый грандиозный документальный фильм легенде американского баскетбола Майклу Джордану. Документальный проект рассказывает о взлете карьеры баскетболиста и его последнем сезоне в «Чикаго Буллз».

В десяти сериях Джейсон Хехир подробно расскажет о периоде 1990-х годов, когда Джордан играл за «Быков». Самая хорошая новость в том, что это настоящее сокровище Netflix — в картину попали редкие и ранее не показанные нигде кадры из спортивной хроники тех времен, а также из жизни легендарного баскетболиста.

Зрителей, помимо прочего, ждут интервью с другими ключевыми игроками «Чикаго Буллз»: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также с Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.