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Общество

Двух детей с коронавирусом псковские врачи лечат дома

На амбулаторном лечении коронавируса в Псковской области находятся две семьи с детьми. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на селекторном совещании с медиками.

«Сегодня должны применяться все методы лечения. Необходимо предусмотреть и разработать внутрирегиональный порядок амбулаторного наблюдения», - подчеркнула Марина Гаращенко. Одной из задач здравоохранения Псковской области является эффективная профилактика и лечение коронавирусной инфекции у детей, беременных и кормящих женщин.

Эльвира Мелех, главный врач Псковской детской городской поликлиники, подтвердила, что под наблюдением находятся два ребенка с коронавирусом.

Особенность болезни у детей – бессимптомное течение. По сегодняшним рекомендациям только при легком протекании болезни и отсутствии симптомов пациенты могут проходить амбулаторное лечение. Эльвира Мелех добавила, что псковские дети чувствуют себя хорошо, никаких рисков не предвидится.

«Сегодня детей оставить без терапии мы не можем», - отметила Марина Гаращенко.

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