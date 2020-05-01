Сроки проведения теста по истории Великой Отечественной войны продлены в Псковской области до 8 мая

17:43, 30 апреля 2020, ПАИ

С 30 апреля по 8 мая на сайте большая-история.псков.рф в онлайн-режиме проводится тест по истории Великой Отечественной войны на территории Псковской области. Участникам предложено ответить на 25 вопросов за 25 минут. Организатором мероприятия, в котором могут принять участие все желающие, выступил Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании (ПОС) депутатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

«Первоначально мы планировали провести тест одним днём – в первый час в акции приняло участие более 200 человек, но позднее, к сожалению, возникли технически трудности - всё-таки это наш первый опыт самостоятельного проведения тестирования в режиме онлайн, поэтому было решено его продлить», - рассказала председатель Молодёжного парламента Юлия Лысова.

Дата начала проведения теста была выбрана не случайно: 30 апреля связано с региональной памятной датой, приуроченной к празднованию водружения Знамени Победы над Рейхстагом.

Традиционная акция, которая в единый день ежегодно проводилась накануне празднования годовщины Великой Победы по всей стране, на этот раз стала региональной. Из-за пандемии коронавируса тестирование в рамках проекта Молодёжного парламента при Государственной Думе «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ» перенесено на осень, но члены псковского Молодёжного парламента решили не отказываться от доброй традиции и своими силами подготовили для теста вопросы о людях, датах и событиях военной истории, связанных с Псковской областью.

В качестве консультанта при разработке тестовых заданий был привлечён доктор исторических наук, профессор, бывший заместитель декана исторического факультета ПсковГУ Анатолий Филимонов.

Многие члены Молодёжного парламента уже прошли тестирование, ответив на 25 вопросов теста. Все участники тестирования, давшие более 70 процентов правильных ответов, получат по электронной почте соответствующий сертификат.

Год назад тест по истории Великой Отечественной войны написало более полумиллиона человек в России и за рубежом. В Псковской области офлайн-площадки были организованы в девяти муниципалитетах, три района проходили тест удалённо.