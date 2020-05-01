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Общество

Пскович рассказал о своём дедушке, получившем тяжёлые ранения в боях Великой Отечественной войны

Фёдор Тимофеевич Сидоренко. Фото предоставил Виктор Остренко.

Жители Псковской области подхватили онлайн-эстафету «Псковской правды». За несколько дней к ней присоединились несколько десятков участников. Историю своего дедушки, получившего тяжелые ранения в боях Финской и Великой Отечественной войны, рассказал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель регионального исполкома ОНФ Виктор Остренко.

«Моя онлайн-эстафета посвящается моему дедушке. Мой дедушка Фёдор Тимофеевич Сидоренко участвовал в Финской и Великой Отечественной войне, был тяжело ранен и отправлен на лечение в Удмуртию. Год провёл в госпитале, а на фронт так и не вернулся, не допустили по состоянию здоровья», - вспоминает Виктор Остренко.

Фёдор  Сидоренко после госпиталя остался работать в тылу директором Детского дома.

«Тогда они и познакомились с моей бабушкой Анной Алексеевной, которая в свои юные годы была завучем сельской школы. После войны всей семьёй вернулись на Украину, стали строить дом и работать учителями в школе. Он был очень авторитетным человеком на селе, принципиальным и справедливым», - рассказывает о дедушке пскович.

На каждых выборах Фёдора  Сидоренко избирали депутатом сельского Совета. «Сам его помню очень трудолюбивым и хозяйственным, в меру строгим, душевным человеком с очень тонким чувством юмора. Горжусь им! Светлая ему память!» - сказал Виктор Остренко.

Для участия в эстафете «Псковской правды» размещайте истории своих близких: ветеранов, тружеников тыла, детей войны. Ставьте хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП и передавайте эстафету своим друзьям.

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