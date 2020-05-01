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Общество

Путин уверен, что спрос на матрасы скоро восстановится, так как они поизносятся за время самоизоляции

Президент Владимир Путин на видеоконференции с волонтерами компании, специализирующейся на изготовлении матрасов и товаров для сна, выразил уверенность, что производство матрасов скоро восстановится – так как они быстро износятся на самоизоляции.

Как сообщает ТАСС, руководитель компании Роман Ершов по видеосвязи с фабрики рассказал президенту, что его  предприятие тоже столкнулось с кризисом. Пришлось перепрофилировать производство на создание защитных масок и костюмов, а также медицинских матрасов для новых койко-мест для борьбы с коронавирусом.

Владимир Путин в ответ поблагодарил за переоснащение предприятия на выпуск востребованной сейчас продукции.

«Ваше производство, уверен, восстановится, потому что после акции «Сидим дома», после вынужденной самоизоляции матрасы поизносятся у многих, и ваше производство, надеюсь, восстановится быстрыми, хорошими, нужными для восстановления бизнеса темпами», - обратился президент к руководителю предприятия.

Глава государства также подчеркнул, что продолжает обсуждать с правительством вопросы господдержки малых, средних и крупных предприятий.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями.

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