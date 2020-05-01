Права более 17 тысяч обманутых дольщиков восстановили в России за полгода

19:30, 30 апреля 2020, ПАИ

Права более 17 тысяч дольщиков в 21 регионе России восстановлены за последние полгода. Как пишет ТАСС, об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, фонд работает «достаточно оперативно» – более 7,5 тыс. обманутых дольщиков в 20 регионах уже получили компенсацию. Отмечается, что данные приведены за период с ноября 2019 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в сфере строительства заявил, что Фонд защиты прав дольщиков будет увеличен на 30 млрд рублей для завершения имеющихся проблемных строек.