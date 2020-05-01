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Общество

Онлайн-концерт группы «Красивая» покажет ПАИ в 21:25

Группа "Красивая"

Псковская кавер-группа «Красивая» на онлайн-площадке Псковского агентства информации даст концерт для всех находящихся на самоизоляции псковичей 30 апреля в 21:25.

«Пока все мы изолируемся, давайте не будем забывать друзей и отдаляться! Мы приготовили для вас небольшую программу, чтобы поддержать всех, кто любит музыку и скучает по концертам», - рассказали музыканты.

Смотрите трансляцию на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».

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