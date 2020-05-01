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Общество

1 мая исполняется 70 лет псковской скорой помощи: на первые вызовы врачи ходили пешком

1 мая исполняется 70 лет нашей псковской скорой помощи. Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов и заслуженный врач России Виктор Антонов записал видеопоздравление всем работникам скорой помощи.

«В медицине очень много разных специальностей: хирурги, психиатры, терапевты. А вот скорая помощь, работники скорой помощи, врачи и фельдшера - это особое подразделение. Это те, кто каждый день и каждую ночь всегда на передовой, готовы к вызовам, готовы оказать помощь. Огромная им за это благодарность!» - обратился Виктор Антонов.

Руководитель фракции и сам работал со скорой помощью в 80-е годы. «Мне посчастливилось работать с кадрами, которые меня поразили своим энтузиазмом», - вспоминает он те годы.

Первые бригады скорой появились  в Пскове в 1945 году, врачи часто к пациентам на вызовы ходили пешком.

«Когда я пришла, в скорой помощи было четыре бригады, четыре машины – два разбитых ПАЗа и две списанных «Волги», два врача и семь фельдшеров, - рассказывала историю заслуженный врач РФ, основатель скорой помощи в Пскове Нина Шкодова. - В 1945 году поступил первый вызов на фабрику «Шпагат» на Леона Поземского. Мы взяли носилочки с санитаркой и быстренько пошли на вызов. А повод вызова -  кровотечение. Потом несли на носилках больную в областную больницу, солдаты, которые проходили мимо, помогали нести носилки».

Нина Шкодова руководила скорой помощью 27 лет.  

«1 мая исполняется 70 лет нашей псковской скорой помощи, - сказал Виктор Антонов. - Поздравляю сотрудников, медработников, всех, кто работает, – с праздником, юбилеем. Здоровья вам прежде всего, счастья, успехов и процветания!»

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