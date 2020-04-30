Два человека пострадали из-за лобового столкновения автомобилей в Пскове
Два человека пострадали в результате лобового столкновения легковых автомобилей в Пскове 30 апреля около 19:30, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Дорожная авария произошла у дома №57а на улице Ижорского батальона. На проезжей части столкнулись автомобили Kia и Mitsubishi.
Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавших. На месте дорожно-транспортного происшествия продолжают работать сотрудники ДПС, спасатели и бригада скорой медицинской помощи.