Михаил Ведерников рассказал, почему посетителей магазина без масок штрафуют, а продавцов – нет

10:56, 02 мая 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы жителей региона в своём видео в Instagram, рассказал, почему не штрафуют продавцов за отсутствие масок, в то время как посетителей без масок привлекают к ответственности.

«Что касается контроля за тем, как сотрудники предприятия или организации носят маски, это всё-таки прерогатива работодателя: он должен обеспечивать масками, он должен соблюдать масочный режим, контролировать, чтобы работники были все в этих масках. Если вы увидите где-то вопиющие случаи нарушения такого режима, то, пожалуйста, звоните на горячую линию, мы оперативно будем реагировать и отправлять проверки в эти учреждения», – заметил губернатор.

Также губернатор рассказал, можно ли приехать в Псковскую область посадить картошку, когда будет закончен ремонт улицы Фабрициуса и Рижского проспекта и когда в области закончатся ограничительные меры.