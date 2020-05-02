Губернатор объяснил, можно ли приехать в Псковскую область посадить картошку

10:57, 02 мая 2020, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников в своём видео в формате «вопрос – ответ», выложенном в Instagram, ответил на вопрос подписчика, можно ли во время ограничительных мер приехать в Псковскую область, чтобы посадить картошку.

«Если дача находится у вас в собственности – да, конечно можно. Но надо учесть тот факт, что полицейские вас остановят, им надо будет предъявить соответствующие документы и заполнить анкету», – рассказал Михаил Ведерников.

Он пояснил, что приехать в регион на несколько дней не получится. Все приезжающие в область из других регионов должны приехать и провести 14 дней в режиме самоизоляции. «Это обязательное условие», – подчеркнул губернатор.

Также губернатор рассказал в своём видеообращении, почему посетителей магазина без масок штрафуют, а продавцов – нет, когда будет закончен ремонт улицы Фабрициуса и Рижского проспекта и когда в области закончатся ограничительные меры.