Михаил Ведерников рассказал псковичам, когда будет закончен ремонт улицы Фабрициуса и Рижского проспекта

10:54, 02 мая 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видео в формате «вопрос – ответ», выложенном в Instagram, ответил на вопрос подписчика, когда в Пскове закончится ремонт улицы Яна Фабрициуса и Рижского проспекта.

«Что касается Фабрициуса, ремонт улицы закончат в ноябре, а по Рижскому проспекту все работы обещают сделать ко Дню города», – ответил губернатор.

Чтобы псковичам было проще искать ответы на такие вопросы, губернатор поручит профильному комитету давать актуальную информацию на своём сайте. То же самое глава региона порекомендует сделать главам городов и районов.

Также губернатор рассказал, почему посетителей магазина без масок штрафуют, а продавцов – нет, можно ли приехать в Псковскую область посадить картошку и когда в области закончатся ограничительные меры.