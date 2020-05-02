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Общество

Михаил Ведерников рассказал псковичам, когда будет закончен ремонт улицы Фабрициуса и Рижского проспекта

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видео в формате «вопрос – ответ», выложенном в Instagram, ответил на вопрос подписчика, когда в Пскове закончится ремонт улицы Яна Фабрициуса и Рижского проспекта.

Ремонт улицы Яна Фабрициуса в Пскове закончат в ноябре. Фото: Дарья Хваткова.

«Что касается Фабрициуса, ремонт улицы закончат в ноябре, а по Рижскому проспекту все работы обещают сделать ко Дню города», – ответил губернатор.

Чтобы псковичам было проще искать ответы на такие вопросы, губернатор поручит профильному комитету давать актуальную информацию на своём сайте. То же самое глава региона порекомендует сделать главам городов и районов.

Также губернатор рассказал, почему посетителей магазина без масок штрафуют, а продавцов – нет, можно ли приехать в Псковскую область посадить картошку и когда в области закончатся ограничительные меры.

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