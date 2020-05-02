Ни одна норма не была нарушена: Михаил Ведерников – о привозе строителей из Москвы в Новосокольники

10:52, 02 мая 2020, ПАИ

«Не нужно подогревать панические настроения. Ни одна действующая норма не была нарушена, – прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы псковичей в своём Instagram, ситуацию с привозом строителей из Москвы на строительство нового инфекционного отделения в Новосокольниках.

«Как только появилась информация о том, что приезжают строители из другого региона, все меры были приняты, – подчеркнул он. – Все службы, главы районов достаточно эффективно отработали».

«На сегодняшний день ни одного случая контакта, ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией вне рабочих, которые приехали, не выявлено», – пояснил губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что все рабочие сейчас помещены в обсервацию. «Те, у кого анализ подтвердился, находятся на лечении в нашей системе здравоохранения», – добавил он.