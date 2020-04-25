Заражёнными коронавирусом оказались уроженцы Киргизии, которые строят инфекционную больницу в Новосокольническом районе

12:39, 24 апреля 2020, ПАИ

В Новосокольническом районе очаг коронавируса обнаружили у выходцев из Киргизии, которые занимаются реконструкцией железнодорожной больницы под инфекционный стационар. Об этом рассказал главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук 24 апреля во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«В Новосокольническом районе очаг среди выходцев (7 человек) из Киргизии, которые прибыли на реконструкцию железнодорожой больницы под инфекционный стационар для южных районов области», - отметил Александр Нестерук.

Главный санитарный врач уверен, что взрывного роста заболеваемости в регионе нет.

«57% инфицирования произошло по контакту с ранее заболевшими, - отметил Александр Нестерук. – 12% - завозные. Три вспышки в стационарах – в Островской больнице, в городской псковской и великолукской больницах».

При этом показатель заболеваемости в регионе в 4 раза ниже, чем в среднем по России. Ранее губернатор отметил, что ограничительные меры в регионе продлятся до 31 мая. Каждая неделя ограничений, по мнению губернатора, ощутимо бьёт по бюджету.