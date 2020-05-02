Мы сумели избежать взрывного роста: Михаил Ведерников – о распространении коронавируса

10:55, 02 мая 2020, ПАИ

«Мы сумели избежать взрывного роста, потому что большинство людей соблюдает режим самоизоляции и сводит к минимуму любые социальные контакты», – прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы псковичей в своём Instagram, ситуацию с распространением коронавируса в регионе.

«Представители многих профессиональных медицинских сообществ нашей страны и других стран пришли к выводу, что лучший способ борьбы с любой эпидемией – это самоизоляция», – добавил губернатор.

По состоянию на 2 мая в Псковской области коронавирус подтверждён у 194 человек.