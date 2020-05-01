Новый пожарный пост появился в посёлке Ямм Гдовского района

22:12, 30 апреля 2020, ПАИ

Новый пожарный пост появился в посёлке Ямм Гдовского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, отряд на дежурство на новом посту заступил 30 апреля.

Пост, здание которого рассчитано на два автомобиля, обеспечивает пожарную безопасность территории в радиусе 20 километров, на которой проживают более 4,5 тыс. человек. При этом летом население значительно увеличивается. Ближайшая пожарная часть расположена в 50 километрах в районном центре.

На возведение пожарного поста были выделены 14 млн рублей из областного бюджета в рамках региональной программы «Пожарная безопасность Псковской области» госпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Около 11 млн рублей было направлено на закупку специализированного транспорта.