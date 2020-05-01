0
00:52
Псковская область впервые официально отмечает День водружения флага Идрицкой дивизии над Рейхстагом
23:44
Юлия Пересильд на самоизоляции рисует с дочерью картины
22:41
Михаил Ведерников поздравил сотрудников пожарной службы с профессиональным праздником
21:21
Начался онлайн-концерт псковской группы «Красивая» (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
20:00
Онлайн-концерт группы «Красивая» покажет ПАИ в 21:25
19:11
«Не отступать и не сдаваться»: топ-10 игр о Второй мировой войне
18:47
Спортсмен из Африки дистанционно тренируется с псковским инструктором по айкидо
Еще новости
Общество

Около 11,5 тыс. га лесов уничтожили пожары в Чернобыльской зоне

Около 11,5 тыс. га заповедных территорий уничтожили пожары в Чернобыльской зоне. Как пишет ТАСС, об этом сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

«По предварительным оценкам, пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет около 5% территории», - отметил директор заповедника Александра Галущенко.

По оценкам специалистов, наибольший урон был нанесён мелким представителям фауны - грызунам, рептилиям и насекомым. «Что касается флоры, то в результате интенсивного горения были утрачены и повреждены определённые растительные группы», - сказано в сообщении.

Пожар в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС возник 4 апреля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Псковская область впервые официально отмечает День водружения флага Идрицкой дивизии над Рейхстагом
01 мая 2020
Псковская область впервые официально отмечает День водружения флага Идрицкой дивизии над Рейхстагом
Юлия Пересильд на самоизоляции рисует с дочерью картины
30 апреля 2020
Юлия Пересильд на самоизоляции рисует с дочерью картины
Михаил Ведерников поздравил сотрудников пожарной службы с профессиональным праздником
30 апреля 2020
Михаил Ведерников поздравил сотрудников пожарной службы с профессиональным праздником
Начался онлайн-концерт псковской группы «Красивая» (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
30 апреля 2020
Начался онлайн-концерт псковской группы «Красивая» (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Онлайн-концерт группы «Красивая» покажет ПАИ в 21:25
30 апреля 2020
Онлайн-концерт группы «Красивая» покажет ПАИ в 21:25
Спортсмен из Африки дистанционно тренируется с псковским инструктором по айкидо
30 апреля 2020
Спортсмен из Африки дистанционно тренируется с псковским инструктором по айкидо
Пскович рассказал о своём дедушке, получившем тяжёлые ранения в боях Великой Отечественной войны
30 апреля 2020
Пскович рассказал о своём дедушке, получившем тяжёлые ранения в боях Великой Отечественной войны
«За каждым орденом стоит подвиг»: псковичка рассказала о своём дедушке, участнике трёх войн
30 апреля 2020
«За каждым орденом стоит подвиг»: псковичка рассказала о своём дедушке, участнике трёх войн

Идет загрузка...