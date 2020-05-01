Около 11,5 тыс. га лесов уничтожили пожары в Чернобыльской зоне

23:59, 30 апреля 2020, ПАИ

Около 11,5 тыс. га заповедных территорий уничтожили пожары в Чернобыльской зоне. Как пишет ТАСС, об этом сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

«По предварительным оценкам, пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет около 5% территории», - отметил директор заповедника Александра Галущенко.

По оценкам специалистов, наибольший урон был нанесён мелким представителям фауны - грызунам, рептилиям и насекомым. «Что касается флоры, то в результате интенсивного горения были утрачены и повреждены определённые растительные группы», - сказано в сообщении.

Пожар в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС возник 4 апреля.