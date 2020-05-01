Псковская область впервые официально отмечает День водружения флага Идрицкой дивизии над Рейхстагом

00:52, 01 мая 2020, ПАИ

Псковская область впервые официально отмечает региональную памятную дату – День водружения флага Идрицкой дивизии над Рейхстагом. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём Instagram.

«Знамя Победы, рождённое на нашей земле, стало символом полного разгрома фашистской Германии и увековечило имя Идрицы на страницах истории России, – отметил Михаил Ведерников. – И, что особенно приятно, в 75-летие Победы эта дата совпала со стартом федерального проекта «Знаменосцы Победы». Он посвящён штурмовым и разведывательным группам, которые пробивались к Рейхстагу в период с 30 апреля до 2 мая».

Глава региона напомнил, что Псковская область – родина Михаила Минина, который в 30 апреля 1945 года в 22:40 одним из первых водрузил Красное Знамя над зданием Рейхстага в Берлине.