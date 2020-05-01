Пятидневные майские праздники начались в России

08:50, 01 мая 2020, ПАИ

Праздник весны и труда (ранее – День международной солидарности трудящихся), отмечаемый 1 мая, открыл пятидневные выходные в России, которые продлятся до 5 мая включительно. Из-за распространения коронавируса нерабочими днями (с сохранением заработной платы) объявлены также 6, 7 и 8 мая.

Эта дата отмечается особо, в том числе в память о том, что 1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование восьмичасового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся отметили в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.

Какое-то время Первомай был символом революции и классовой борьбы, имел политическую подоплёку и отмечался массовыми демонстрациями с призывами и лозунгами. Постепенно этот контекст терялся.

В наше время праздник отмечается в 142 странах 1 мая или в первый понедельник мая. Для некоторых стран традиция собирать людей под знамёна профсоюзов и партий ещё сохранилась, Россия не исключение, пусть подобные демонстрации и потеряли массовый характер. Однако в большинстве государств это всё же не политический праздник, а именно День труда с народными гуляниями, шествиями и концертами.