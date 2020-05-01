Поддельные купюры изъяты в Пскове, Невеле и Дедовичах

21:31, 01 мая 2020, ПАИ

Три поддельные купюры достоинством пять тысяч рублей изъяты в Пскове, Невеле и Дедовичах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове фальшивую купюру обнаружили в одном из банков. По имеющимся данным, она поступила вместе с выручкой из магазина в Печорах. Идёт проверка.

В Невеле поддельную пятитысячную банкноту выявили в местном магазине. Возбуждено уголовное дело. В Дедовичах подделку нашли в местном финансовом учреждении: её принёс 66-летний пенсионер. Проводится проверка.