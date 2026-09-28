Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пушкиногорский суд взыскал сто тысяч рублей с пенсионера за перепродажу древесины с нарушениями

Пушкиногорский районный суд взыскал неустойку за нарушение условий договора купли-продажи древесины, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

В иске указано, что между Опочецким лесничеством и местным жителем заключён договор купли-продажи древесины для строительства жилого дома и хозяйственных построек в объеме 96 кубометров. Мужчину уведомили о проведении через 12 месяцев после окончания срока действия договора контроля за его исполнением и необходимости предоставления отчета об использовании заготовленного леса.

При этом из договора следует, что продавец для заготовки древесины должен передать покупателю древесину, а размер платы по договору составил 37 674 рубля.

Однако во время проверки было установлено, что по указанному в договоре адресу древесина не была использована, сруба дома и надворных построек нет. Продавец пояснил, что древесину он продал другому человеку.

За отчуждение и передачу древесины другому лицу договором купли-продажи предусмотрена неустойка в размере девятикратной стоимости заготовленной древесины.

С учётом несоразмерности неустойки последствиям нарушенного обязательства, материального положения ответчика, который является пенсионером, состояния его здоровья, суд снизил размер неустойки и удовлетворил иск частично, взыскав с мужчины неустойку в размере 100 тысяч рублей в доход бюджета России.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



28 сентября 2026

Служебную проверку организуют в роддоме в Великих Луках из-за гибели новорождённого
28 сентября 2026

Пушкиногорский суд взыскал сто тысяч рублей с пенсионера за перепродажу древесины с нарушениями
28 сентября 2026

Пожарные предотвратили взрыв трёх газовых баллонов в Псковском районе
28 сентября 2026

Три человека погибли в ДТП в Псковской области за неделю
27 сентября 2026

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Великих Луках
27 сентября 2026

Четыре человека пострадали при лобовом столкновении Lada и Renault в Великих Луках
27 сентября 2026

Факт фиктивной регистрации выявили в Невеле
27 сентября 2026

Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей в Гдовском районе

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...