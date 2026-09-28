Пушкиногорский суд взыскал сто тысяч рублей с пенсионера за перепродажу древесины с нарушениями
Пушкиногорский районный суд взыскал неустойку за нарушение условий договора купли-продажи древесины, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
В иске указано, что между Опочецким лесничеством и местным жителем заключён договор купли-продажи древесины для строительства жилого дома и хозяйственных построек в объеме 96 кубометров. Мужчину уведомили о проведении через 12 месяцев после окончания срока действия договора контроля за его исполнением и необходимости предоставления отчета об использовании заготовленного леса.
При этом из договора следует, что продавец для заготовки древесины должен передать покупателю древесину, а размер платы по договору составил 37 674 рубля.
Однако во время проверки было установлено, что по указанному в договоре адресу древесина не была использована, сруба дома и надворных построек нет. Продавец пояснил, что древесину он продал другому человеку.
За отчуждение и передачу древесины другому лицу договором купли-продажи предусмотрена неустойка в размере девятикратной стоимости заготовленной древесины.
С учётом несоразмерности неустойки последствиям нарушенного обязательства, материального положения ответчика, который является пенсионером, состояния его здоровья, суд снизил размер неустойки и удовлетворил иск частично, взыскав с мужчины неустойку в размере 100 тысяч рублей в доход бюджета России.
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Пушкиногорский суд взыскал сто тысяч рублей с пенсионера за перепродажу древесины с нарушениями