Пушкиногорский суд взыскал сто тысяч рублей с пенсионера за перепродажу древесины с нарушениями

11:46, 28 сентября 2026, ПАИ

Пушкиногорский районный суд взыскал неустойку за нарушение условий договора купли-продажи древесины, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В иске указано, что между Опочецким лесничеством и местным жителем заключён договор купли-продажи древесины для строительства жилого дома и хозяйственных построек в объеме 96 кубометров. Мужчину уведомили о проведении через 12 месяцев после окончания срока действия договора контроля за его исполнением и необходимости предоставления отчета об использовании заготовленного леса.

При этом из договора следует, что продавец для заготовки древесины должен передать покупателю древесину, а размер платы по договору составил 37 674 рубля.

Однако во время проверки было установлено, что по указанному в договоре адресу древесина не была использована, сруба дома и надворных построек нет. Продавец пояснил, что древесину он продал другому человеку.

За отчуждение и передачу древесины другому лицу договором купли-продажи предусмотрена неустойка в размере девятикратной стоимости заготовленной древесины.

С учётом несоразмерности неустойки последствиям нарушенного обязательства, материального положения ответчика, который является пенсионером, состояния его здоровья, суд снизил размер неустойки и удовлетворил иск частично, взыскав с мужчины неустойку в размере 100 тысяч рублей в доход бюджета России.