Псковичи потеряли почти миллион, поверив в «безопасный счёт» и объявление о продаже костюма

13:02, 28 сентября 2026, ПАИ

Несколько жителей Пскова и Невеля лишились сбережений, поддавшись на уловки мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестные по телефону и в мессенджерах обратились к нескольким жителям региона и выманили у них почти миллион рублей.

По данным следствия, в одном из случаев злоумышленники рекомендовали собеседнику, чтобы избежать серьёзных финансовых потерь, незамедлительно перевести сбережения на «безопасный счёт». А другого жителя региона мошенники обманули под предлогом продажи спортивного костюма.

Потерпевшие обратились за помощью в правоохранительные органы. По данным фактам возбуждены уголовные дела по частям 1 и 3 статьи 158 УК РФ.

Ранее в МВД объяснили, как мошенники собирают информацию о своих потенциальных жертвах.