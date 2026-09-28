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Происшествия

Псковичи потеряли почти миллион, поверив в «безопасный счёт» и объявление о продаже костюма

Несколько жителей Пскова и Невеля лишились сбережений, поддавшись на уловки мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Неизвестные по телефону и в мессенджерах обратились к нескольким жителям региона и выманили у них почти миллион рублей.

По данным следствия, в одном из случаев злоумышленники рекомендовали собеседнику, чтобы избежать серьёзных финансовых потерь, незамедлительно перевести сбережения на «безопасный счёт». А другого жителя региона мошенники обманули под предлогом продажи спортивного костюма.

Потерпевшие обратились за помощью в правоохранительные органы. По данным фактам возбуждены уголовные дела по частям 1 и 3 статьи 158 УК РФ.

Ранее в МВД объяснили, как мошенники собирают информацию о своих потенциальных жертвах.

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